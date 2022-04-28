Beykoz'da yokuşta geriye doğru kayan otomobil 2 kişiyi ezdi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Sakız Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuşta çıkan 34 VJ 9591 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aşağıya doğru kaydı.

İKİ YAYAYA ÇARPTI

Evin duvarına çarpan otomobil, sokakta yürüyen iki yayaya çarptı. Duvar ile otomobil arasında sıkışan iki yayadan Emine Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Adı öğrenilemeyen diğer kişi, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen Emine Demir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Savcı ve polis incelemesinin ardından Emine Demir'in cansı bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 7 Bolu’da, Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala turizm bölgelerindeki oteller ve tatil merkezleri hazırlıklarını tamamladı. Tabiatın Kalbi olarak nitelendirilen kentte doğayla iç içe tatil geçirmek isteyen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı güzergahlarındaki otel ve bungalov evlerde doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Tatillerini Bolu’da geçirmek isteyen tatilciler, gecelik 500 ila 5 bin lira arasında konaklama imkanına sahip olacak. Özellikle tabiat parkları içerisinde ve yakınında bulunan bungalov evlere olan yoğun ilgi kapasiteleri tamamen doldurmuş durumda. “Güneyle kıyaslandığında çok avantajlı”<br><br>Gölcük Tabiat Parkı’na yolu üzerinde oteli bulunan ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Bayramda çok iyi olacağını düşünüyorum. Maskeyi çıkarttık. Normal sezona ilk defa giriyoruz. Bizim bölge olarak bayram rezervasyonlarımız en düşük yüzde 80’lerde. Ama bayramda yüzde yüz dolacak. Çünkü daha deniz sezonu açılmadı. Açılan yerlerin fiyatları oldukça yüksek. Bizim bölgemiz oldukça avantajlı. Bölgemizde 500 liraya da yer var. 5 bin liraya kadar gecelik yerlerimiz de var. Hizmetine göre, otelin sınıfına göre fiyatlar değişiyor. Ama güneyle kıyaslandığında çok avantajlı. Yol avantajı var. İstanbul ve Ankara’dan gelecek misafirler için oldukça avantajlı. Denizler de daha soğuk. Bizim bölgemiz bayramda yüzde yüz dolu olacak. <br><br>Buraya doğa severler geliyor. Bolu’ya gelen misafirler Yedigöller, Abant, Gölcük için geliyor. Otelci arkadaşlarımız da bayramdan umutlu ve memnun” dedi. Tabiatın kalbinde oteller full doldu: 500 liraya da oda var, 5 bin liraya da Bolu'da, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler günlük 500 liradan 5 bin liraya kadar konaklama imkanına sahip olurken, rezervasyonların yoğun olduğu bölgede oteller yüzde yüz doluluk oranı bekliyor.

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FOTOĞRAF 6 Beyşehir’de bir tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun içerisinde görülen yılanlar görenlerin ilgisini çekti. Yılanları görüp izlemek için su kuyusuna gelen çiftçi Bilal Yağar, “Burası pancar tarlarımızın yanı, bizim Zeyve kuyumuz. Yılanları çok güzel olur. Böyle gelir seyrederiz. Çoğu fotoğraf çeker. Biz 8-10 tanesini görürüz ama çok daha fazla var. Gelir böyle bakar seyrederiz, zehirli değil herhalde, sokanı hiç görmedik. Kır yılanı deriz” diye konuştu. Su kuyusundaki taşlar arasına gizlenen yılanların özellikle ürünlerin yetişmesinin ardından tarlalara çıktığını da vurgulayan Yağar, “Tarlaya da giriyorlar. Pancar yetişti mi içinde olurlar. Allah var, biz pek zarar vermeyiz. Burayı bölge olarak Zeyve mezarlığı derler. Yılanları görmeye bilenler gelir, fotoğraflarını çeker, ‘şu soğuk yılanı bir görelim’ derler. Adı soğuk ama kendileri gerçekten güzel hayvanlar\" dedi. Yaklaşık 6 ila 8 metre derinliğe sahip olan su kuyusunun yaz döneminde suyundan istifade edildiğini vurgulayan Yağar, “Çok da güzel suyu var, içilir. Atalarımızdan kalma tarihi bir kuyu burası. Çok da güzel çayı çıkar. Eskiden sarnıç vardı, elimizle çevirirdik, suyu çıkarırdık. Ama, sarnıcını çaldıkları için şimdi yok. Burada kış uykusuna yatan yılanların boyu 1,5 metre ile 2,5 metre arasında olabiliyor. Sık sık kuyudan çıkıp çevrede dolanırlar ama haşhaşlar çiçek açtı mı yine yavrulamak için de çıkıyorlar” dedi. Havalar ısınınca kuyudan çıkıyorlar: İzlemeye geliyoruz zehirli değil herhalde Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı. BiP'te paylaş

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