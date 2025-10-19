Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen meslektaşı Samet Tekir "Dün akşam 22.45 civarında Beylikdüzü Büyük Ayazma Caddesi’nde yola çıkarken arkadaşımıza vuruyorlar. Arkadaşa vurduktan sonra karşıda bir duvar var, duvara vurmuş o panikle. 3-4 saniye bekledikten sonra kaçıyor. Ardından olay yerini terk ettikten sonra başka bir kurye arkadaş onun peşine takılıyor. Beylikdüzü’nde 4-5 kilometre ileride arabayı bırakmışlar. Zaten arkadaşımız orada vefat etmiş, daha sonra sağlık çalışanları 15 dakika kalp masajı yaparak kendine getirmiş. Beylikdüzü’nde özel bir hastaneye götürüyorlar. Müdahale ediyorlar ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlardı bize öyle dediler. Öğrendiğimize göre de sabaha karşı 02.30 sıralarında Gürpınar karakoluna şüpheli kendisi teslim olmuş, 0.49 promil yasal sınır altında alkollü çıkmış. Ne olacağını bilmiyoruz üzgünüz, ailesi de üzgün çok fazla konuşmak istemiyor kimse. Yapabilecek bir şey yok, biraz daha dikkatli olmamız lazım araçlarda biz de hatalarımız oluyor. Kötü bir durum daha 19 yaşında genç bir çocuktu" dedi.