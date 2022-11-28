Beyoğlu’nda dehşet anları: Devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşya boşatıldığı sırada freni boşalan kamyonet, tedbir amaçlı tekerleğinin altına koyulan taşı da aşarak süratli bir şekilde yokuş aşağı ilerlemeye başladı. O sırada aracın kasasında olan bir kişi de kendini dışarıya attıktan sonra kamyonetin arkasından koşmaya başladı. Hızla ilerleyen kamyonet bir evin bahçesindeki doğal gaz borusuna çarparak devrilirken, arkasından koşan kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Olay sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, kamyonetin freninin boşaldığı ve yokuş aşağı ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede aracın kayması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, patlama ihtimaline ilişkin kamyonetin çarptığı doğal gaz hattı da kesildi. Zarar gören doğal gaz hattı yenilenirken, devrilen kamyonet ise kurtarma vinçleri ve vatandaşların çektiği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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'Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz'

Bir markette esnaf olduğunu söyleyen Davut Akalay, "Bu yaklaşık 2 ay içerisindeki ikinci vaka. Diğer vakada bir tane vefat da var ancak biz bunu belediyeye ve muhtara bildirdiğimiz halde herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Bu araç bir ev taşıma olayında park edilmiş haldeydi. Daha sonra araç yokuş aşağıya indi, burada birkaç tane vatandaş da vardı, hatta onlar da can havliyle kendilerini zor kurtardılar. Ben o sırada içerideydim, tam dışarı çıktığımda kaçışıyorlardı.



Sesi duydum ve çıktığımda gördüm ki buraya çarpmış. Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu yolun tamamen trafiğe kapatılmasını, diğer yolun ise tek yönlü olmasını talep ediyoruz. Acil buna bir çözüm istiyoruz. Yaklaşık 9 senedir ben buradayım, burada bir sürü vaka oldu ama son 2 ay içerisinde önemli 2 vaka var. Acil bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 5 Kaza, saat 12.30 sıralarında Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağı hareket halinde olan Ali Edis kontrolündeki 34 DBS 98 plakalı Isuzu marka kamyonet yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde bulunan 34 TFR 71 plakalı Toyota marka ticari taksiye sonra da bir binaya çarparak durabildi. Kamyonetin çarpması nedeniyle hareket eden ticari takside 34 FDF 420 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazanın vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kamyonet sürücüsü herhangi bir yara almazken yolcu Diyarbek Özberaliev hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin çarptığı binada oturan Muhammet Topal, “Ben evde uyuyordum deprem oldu sandım. Büyük bir deprem oldu diye çıktım. Sonradan gördüm kamyonetin kaza yaptığını. Bir tane yaralı vardı ama bir şey yoktu. Ayağından yaralanmıştı. Alt katta kimse yoktu” dedi. Üsküdar’da dehşet anları: Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu Üsküdar'da yokuş aşağıya inen kamyonet yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyonet önce park halinde bulunan ticari taksiye sonrada bir binada bulunan balkonun duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonet şoförü yara almazken yan koltukta bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Olay, saat 19.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ ekipleri oluşan hafriyatı kamyonete yükledi. Yükün ağır gelmesiyle yolda çökme meydana geldi. Kamyonet, çökmeyle birlikte geri geri kayarak çukura düştü. Yaralananın olmadığı kaza sonrası olay yerine vinç çağırıldı. Kurulan vinç yardımıyla kamyonet düştüğü çukurdan kurtarıldı. Caddedeki tek şeridin trafiğe kapatılmasıyla oluşan trafik akışındaki yoğunluk, çalışmanın tamamlanmasının ardından normale döndü. Üsküdarda İSKİ çalışmasında kamyonet çukura düştü İSKİ çalışması sırasında kamyonet çukura düştü: Vinç yardımıyla çıkarıldı Üsküdar'da İSKİ ekiplerini çalışma yaptığı esnada yüklenen hafriyatın ağır gelmesiyle yolda çökme oldu. Kamyonet çökmeyle birlikte geri geri giderek çukura düştü.

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