Beypazarı’nda çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesinde Alaaddin Sokak'ta yer alan müstakil bir evde çıktı. Evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede kısa sürede büyüyerek aynı sokakta bulunan 5 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, 1 itfaiye eri yaralandı. 6 evi küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.