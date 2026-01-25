Yeni Şafak
Beypazarı’nda çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi

Beypazarı’nda çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi

23:2025/01/2026, Pazar
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Ankara'da müstakil bir evde çıkan yangın kısa süre içerisinde aynı sokakta yer alan 5 eve daha sıçradı. Yangın, ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı İlçesinde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesinde Alaaddin Sokak'ta yer alan müstakil bir evde çıktı. Evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede kısa sürede büyüyerek aynı sokakta bulunan 5 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, 1 itfaiye eri yaralandı. 6 evi küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.




