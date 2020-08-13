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ANKARA

Beyrut birkaç ayda toparlanır

Lübnan’ın başkenti Beyrut’u harabeye çeviren patlamanın ardından Türk Kızılay’ına ait arama kurtarma ekipleri ile sağlık ve insani yardım malzemeleri facia bölgesine intikal ettirildi. Beyrut’a giden Türk Kızılay ekibinin başındaki isim Sinan Derindere, bir haftalık çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türk Kızılayı Beyrut'ta.
Türk Kızılayı Beyrut'ta.

Türk Kızılay ekibinin başındaki isim Sinan Derindere, "Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Lübnan'da ana partnerimiz olan Lübnan Kızılhaçı var. Onlarla birlikte alanda çalışıyoruz. İhtiyaçların tespiti noktasında çok ciddi çalıştık. İlk hasar tespit çalışması tamamlandı" dedi.

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  • Böyle bir patlamanın büyük bir travmaya sebep olduğunu dile getiren Derindere, "Binlerce ev hasar görmüş durumda. Camları kırılmış, kapıları inmiş durumda. Psikolojik çok büyük etkisi var. 300 bin kişi evinden ayrılmak zorunda kalmış. Beyrut'un yüzde 12'si doğrudan etkilendi" bilgisini verdi.

Derindere, "Siyasi istikrar sağlanırsa, ekonomik sorunlarını aşarlarsa Marmara depremi gibi binalar yıkılmamış olduğundan sadece hasarın büyük çoğunluğu cam kırıklığı düşünülürse birkaç ayda toparlayabilir" diye konuştu.

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