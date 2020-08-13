Beyrut birkaç ayda toparlanır

Türk Kızılay ekibinin başındaki isim Sinan Derindere, "Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Lübnan'da ana partnerimiz olan Lübnan Kızılhaçı var. Onlarla birlikte alanda çalışıyoruz. İhtiyaçların tespiti noktasında çok ciddi çalıştık. İlk hasar tespit çalışması tamamlandı" dedi.

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Böyle bir patlamanın büyük bir travmaya sebep olduğunu dile getiren Derindere, "Binlerce ev hasar görmüş durumda. Camları kırılmış, kapıları inmiş durumda. Psikolojik çok büyük etkisi var. 300 bin kişi evinden ayrılmak zorunda kalmış. Beyrut'un yüzde 12'si doğrudan etkilendi" bilgisini verdi.

Derindere, "Siyasi istikrar sağlanırsa, ekonomik sorunlarını aşarlarsa Marmara depremi gibi binalar yıkılmamış olduğundan sadece hasarın büyük çoğunluğu cam kırıklığı düşünülürse birkaç ayda toparlayabilir" diye konuştu.