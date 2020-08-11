Beyrut'ta hasar tespiti başladı: Türklerin zararı karşılanacak

Türkiye, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u savaş alanına çeviren liman patlamasında yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisi ile yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen faciada 8 Türk vatandaşı yaralanmış, yaralılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, biri ise beyin sarsıntısı geçirmişti. Birinci ameliyatı gerçekleştirilen, ikinci ameliyat ihtimali bulunan yaralı ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmek istendi. Ancak doktorlar vatandaşın durumunun iyi olduğunu söyleyince, tedaviye Lübnan’da devam edilmesi kararı alındı.

DÜNYA Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

OKTAY: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başını çektiği Türk heyet, başkent Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyarette, yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri ile de bir araya gelmişti. Bu birliktelikte Türkiye’nin yanlarında olduğunu, hiçbir zaman yalnız olmadıklarını vurgulayan Oktay, vatandaşların zararlarının tespiti için talimat verdi. Patlamadan etkilenen Türklerin işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Çalışma sonunda zararlara destek olunacak.

OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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Faciadan 4 gün önce döndü

Ceyda Selvi

Staj yaptığı geminin haczedilmesi nedeniyle Beyrut Limanı’nda mahsur kalan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi, Türk makamlarının devreye girmesiyle Türkiye’ye getirildi. 12 Mayıs’ta Beyrut Limanı’na yanaşmaları sonrası geminin alıkonulduğunu ve idarecilerinin tutuklandığını ifade eden Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selvi, kendisinin mahsur kaldığını, Türk yetkililerin girişimiyle daha sonra başka bir gemiye geçtiğini anlattı. Beyrut Limanı’ndaki patlamadan 4 gün önce yola çıktıklarını belirten Selvi, “Yeni işe başladığım gemi ile oradan ayrıldık. Kıbrıs açıklarındaydık, yolda duyduk patlamayı. Beni oradan çıkaran herkese teşekkür ederim” dedi.

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