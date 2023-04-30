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Biber gazı tiyatrosu: Ümit Özdağ'ın yalanı elinde patladı

Antalya'da dün biber gazı yediğini iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ıın yalanı ortaya çıktı. Özdağ, 'kendisine ve ekibine biber gazı sıkıldığını' iddia etti. Fakat görüntülerde etrafında bulunan vatandaşlar dahil kimsenin biber gazı ile karşı karşıya kalmadığı, gülerek onunla fotoğraf çektirdiği gözlenirken, emniyetten de yalanlama geldi.

13:37 . 30/04/2023 الأحد
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Ümit Özdağ'ın biber gazı iddiaları yalanlandı.

Ümit Özdağ'ın biber gazı iddiaları yalanlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Antalya'da vatandaşlarla buluştu. Kapalıyol'da vatandaşlarla buluşan Özdağ, kendi ekibine video çektirerek sosyal medyasından yaptığı canlı yayında biber gazı yediği iddiasını ortaya koydu. Özdağ'ın iddiasına göre "Kendisine ve ekibine biber gazı sıkıldığını" söyledi. O anlarda ise Özdağ sosyal medyasından yaptığı canlı yayındaki konuşmasında "Biraz önce bir biber gazı saldırısı oldu. Kameralardan grubumuza saldırı oldu. Kimin yaptığı araştırılıyor" deyip ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.


Özdağ, gözlerini sildiği, etrafındakilerin ise gülerek onunla birlikte vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi olayın tamamen kurgu olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Ümit Özdağ'ın daha önce farklı iddialarının da kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

"Konu asılsızdır'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "biber gazı saldırısına uğradık" yünündeki açıklamalarına yönelik Antalya Emniyet Müdürlüğünden basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden; 29:04:2023 günü Antalya'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'biber gazı saldırısına uğradığı' yönünde haberler paylaşıldığı görülmüş olup, konunun asılsız olduğu, böyle bir konunun gerçekleşmediği, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


#Ümit Özdağ
#zafer partisi
#antalya
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