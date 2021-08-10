Gündem Bilal Erdoğan Türkiyenin okçuluktaki başarısını değerlendirdi Güney Koreyi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacağız
İSTANBUL

Bilal Erdoğan Türkiye'nin okçuluktaki başarısını değerlendirdi: Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacağız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluktaki başarısını değerlendirdi. Bundan sonra Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluktan bir değil, birkaç madalya alan bir ülke olacağını ifade eden Erdoğan, "Bir süre sonra Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacak inşallah." dedi.

Haber Merkezi AA
Bilal Erdoğan Türkiyenin okçuluktaki başarısını değerlendirdi: Güney Koreyi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacağız
Mete Gazoz - Bilal Erdoğan

Bilal Erdoğan, Vav Tv'de yayınlanan programda yaptığı konuşmada, okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Okçulukta psikolojinin, moral motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Mete'nin başarısının büyük bir başarı olduğunu anlatmam lazım. Yaşı 22, bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır ve aynı başarıları tekrar eder. Mete'nin aldığı madalya, ata sporumuz olan yeni bir dalda, ülkemizin madalya kapısını aralamasının habercisidir. İnşallah tüm branşlarda çok daha fazla madalya almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’u kabul etti: Başarı asla tesadüf değil
HAYAT
Emine Erdoğan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’u kabul etti: Başarı asla tesadüf değil

Erdoğan, 2012 yılından bu yana Okçular Vakfı olarak Türkiye'de geleneksel okçuluk rüyasında büyük mesafe aldıklarını ifade etti. Erdoğan, vakıf göreve başladığında Türkiye'de 3 bin civarında faal lisanslı okçunun olduğunu, bugün bu rakamın muhtemelen 20 bini geçtiğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirdi: Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı
OYNAT 02:15
Bilal Erdoğan Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirdi: Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Vav Tv'de yayınlanan programda yaptığı konuşmada, okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Okçulukta psikolojinin, moral motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, 'Mete'nin başarısının büyük bir başarı olduğunu anlatmam lazım. Yaşı 22, bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır ve aynı başarıları tekrar eder. Mete'nin aldığı madalya, ata sporumuz olan yeni bir dalda, ülkemizin madalya kapısını aralamasının habercisidir. İnşallah tüm branşlarda çok daha fazla madalya almayı ümit ediyoruz.' diye konuştu.

Kulüp sayısını, tesisleşmeyi, Türkiye'nin uluslararası müsabakalarda aldığı madalyaları dörde, beşe katladıklarını anlatan Bilal Erdoğan, bu başarının sadece Okçular Vakfı'nın değil, federasyonun ve köklü okçuluk kulüplerinin toplu, çok yönlü çalışmasının neticesi olduğunu aktardı.

Mete Gazoz'un altın madalyası İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hüsrana uğrattı
OYNAT 00:54
Mete Gazoz'un altın madalyası İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hüsrana uğrattı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019'da bir grup toplantısında Okçular Vakfı'nı hedef almıştı. Akşener, 'Ya hu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi.' ifadelerini kullanmıştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ülkemize okçuluk dalında ilk madalyayı kazandırdı.

Okçuluktaki başarının süreceğini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 7-8 yıldır güçlenen altyapı, Mete'nin başarısıyla enerji kazanacak, kendini yukarı taşıyacak. TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan' dizisiyle de ivme yakalandı. O zaman, spor kulüpleri 'bize yerlerimiz yetmiyor' şikayetiyle geldi. Ekipman pahalı, onu nasıl ucuzlatabiliriz, bu mücadele devam ediyor. Mete'den sonra yeni bir ivme ve yüklenme olacak ama bunun sonu bereket ve daha fazla sportif başarı olacak. Güney Kore geleneksel okçuluk anlamında bizimle akraba bir gelenek. Türklerin Mançurya bölgesinde olduğu dönemde o sırrı paylaşmışız. Onların geleneksel yayı ile bizim geleneksel yayımız birbirine çok benziyor, bu kadar mesafeye rağmen. Güney Kore daha önceki olimpiyatlarda 4 altın vardı, hepsini aldı. Bu olimpiyatlarda 5 altın vardı, 4'ünü aldı. Biz potaya girdik ve altını almış olduk. Bundan sonra Türkiye, olimpiyatlarda okçuluktan bir değil, birkaç madalya alan, bir süre sonra Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacak inşallah."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, coğrafya itibariyle geleneksel sporları atıcılık, güreş ve binicilik olarak üçe ayırdıklarını, bu üç omurga üzerinde Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.