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Bilecik 3 gündür orman yangınıyla boğuşuyor: Bu görüntüler 'pes' dedirtti

Bilecik 3 gündür orman yangınıyla boğuşuyor: Bu görüntüler 'pes' dedirtti

12:4329/06/2025, Pazar
IHA
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Bir yanda 3 gündür söndürülemeyen orman yangını diğer tarafta piknik yapan bir aile.
Bir yanda 3 gündür söndürülemeyen orman yangını diğer tarafta piknik yapan bir aile.

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını bu sabah yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınırken, bu görüntüler 'Pes' dedirtti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı.


Gölpazarı ve köylerinde sabah etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası köylüler Allah'a şükretti. 9 köyün tamamen tahliye edildiği Gölpazarı yangınında alevler sönerken, soğutma işlemi yapılıyor.

Bu görüntüler 'pes' dedirtti

Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta çekilen bir fotoğraf karesi ise adeta 'pes' dedirtti. Gölette mesire alanına piknik için gelen bir ailenin çam ağaları altında yaktıkları ateşi gören vatandaşlar tepki gösterdi.


Gölette bir de jandarma noktası yapıldığını anlatan duyarlı vatandaşlar, ekiplerin bu ateşlere izin vermemesini istediler.


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