Bilecik 3 gündür orman yangınıyla boğuşuyor: Bu görüntüler 'pes' dedirtti

Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta çekilen bir fotoğraf karesi ise adeta 'pes' dedirtti. Gölette mesire alanına piknik için gelen bir ailenin çam ağaları altında yaktıkları ateşi gören vatandaşlar tepki gösterdi.