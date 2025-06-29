Bilecik Valiliği: Orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Osmaneli ilçesindeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

"Ekiplerimiz, teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

"Ekiplerimiz, teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Gölpazarı ilçesindeki yangının da büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada,

Gölpazarı ilçesindeki yangının da büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada,

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran Cuma günü çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili olmuştu.

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alandaki yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edilmişti.