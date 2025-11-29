Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Bilecik'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

09:4129/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.
Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığınca Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.


Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik'in mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.



#Adalet Bakanlığı
#Bilecik
#İdare Mahkemesi
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, hangi gün sürecek?