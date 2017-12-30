Bilecik'te kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü Armutlu mevkinde 'kaçak kazı yapılıyor' ihbarına değerlendiren jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.
Burada ekipler, şüpheliler Ş.Ö, S.A, M.A, İ.M. ve E.A.’yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan bir adet metal define arama detektörü, bir adet detektör şarj aleti ve 14 adet muhtelif malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguların ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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