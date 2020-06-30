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EĞİTİM

Bilgileri kullandırarak çözüme ulaştıran sorular

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) dün gerçekleştirildi. Sınav sorularını Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji öğretmenleri değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Kurt
Adil Kurt

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2020 AYT’nin ÖSYM formatına ve MEB müfredatına göre hazırlandığunu belirterek, “AYT’de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrenciler için tarih dersleri belirleyici olacaktır. Sınav matematikte klasik matematiksel düşünceyi sorgulayan sorulardan, tarihte ise bilgi sorgulayan zor sorulardan oluşmuştur. Genel olarak AYT’ de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır” diye konuştu.

YKS soruları ve cevap anahtarı
GÜNDEM
YKS soruları ve cevap anahtarı

ORTA GÜÇLÜKTE SORULAR

  • Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları ise soruları şöyle yorumladı: AYT Türk Dili ve Edebiyatı testi, genel olarak yeterli alan bilgisi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, orta güçlükte bir sınavdı, AYT matematik soruları ise orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmış. YKS’nin AYT fizik soruları da TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yanında yorum gerektiren sorulardan oluşturulmuş. Coğrafya soruları ise öğrencilerin genel olarak alışık oldukları kurguda, beklenmedik bir soru tarzıyla karşılaşılmadığı, zorluk düzeyine bakıldığında ise düzenli olarak çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği orta güçlükte, açık ve anlaşılır sorular olduğu söylenebilir.

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