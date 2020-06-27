YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

Üç farklı oturumda yapılacak YKS sınavının ilk kısmı olan TYT bugün başlıyor. TYT bugün 27 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT oturumu ise 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS puan hesaplama 2020 süreci hakkında araştırmalar hızlandı. YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor? Sorusu merak ediliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, YKS puanı hakkında da konuştu. Saraç, şu şekilde açıklamada bulunmuştu:

"Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir." TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.’’

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YKS PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

Puan hesabı yapılırken, bir başlangıç puan değeri üzerine her netin getirdiği puanlar eklenir. Ham puan böyle hesaplanırken, okul not ortalaması 0,6 ile çarpılır ve ham puana eklenir. Elde edilen sonuçla yerleştirme puanı ortaya çıkar.

AYT puanı hesaplanırken TYT’nin testlerinden elde edilen netler puan hesabına katılır. Çünkü, YKS yerleştirme puanıyla 4 yıllık fakültelere yerleşmek isteyen öğrenciler doğrudan TYT puanlarını kullanamazlar. TYT testleri de sonucu dahil edilir ve YKS yerleştirme puanlarını kullanırlar.

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YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Üniversite adayları:

TYT'de 150 barajını geçerek iki yıllık programları tercih edebilecek.

TYT PUAN HESAPLAMA

YKS TYT puan hesaplamada geçen sene 1 matematik neti bir öğrenciye TYT’de 3.72 puan getirmişti.

Puanlardaki eşitsizlikler öğrencilerin YKS’de gösterdikleri başarı ortalamalarına ve standart sapmalara göre ortaya çıkıyor. SAY, EA ya da SÖZ puanı hesaplanırken TYT’den gelen katkı her biri için ayrı ayrı hesaplanır.

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YKS SAY AYT PUAN HESAPLAMA

SAY puan hesaplamada AYT, TYT’ye daha önemli. Sayısal öğrencilerin TYT ve AYT testlerinde elde ettikleri ortalamalar burada oldukça önemlidir.

ÖSYM TYT için %40 ve AYT için %60 gibi bir oran belirledi. SAY için de AYT puan hesaplamada AYT’nin önemlidir. AYT sıralama hesabı tamamen puana göre yapılyor.

AYT testinde ise 40 soruluk fen testinin 40 soruluk matematik testinden biraz daha fazla puan getiriyor.

YKS EA AYT PUAN HESAPLAMA

EA puan hesaplamada ise TYT temel matematik ve fen bilimlerinden soru başına gelen puanlar daha yüksek. Eşit ağırlık öğrencilerinin bu alanlarda düşük performans göstermesi bu alanların daha yüksek olmasına neden oluyor.

TYT’de Türkçe ve sosyal bilimler testlerinin soru başına getirdiği puanlar ise birbirine yakın.

AYT kısmında bölümünde de eşit ağırlık öğrencileri matematiğin önemi orytaya çıkıyor.

YKS SÖZEL PUAN HESAPLAMA

AYT için netlerini, Edebiyat=3 Tarih-1=2.8 Coğrafya-1=3.33 Tarih-2=2.91 Coğrafya-2=2.91 Felsefe=3 DİKAB=3,33 ile çarpılır.