Bilişim çetesi çökertildi: 1 milyar 200 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

Adana merkezli 11 ilde, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Adana merkezli 11 ilde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.