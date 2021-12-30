BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

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İstanbul'da yılbaşı önlemleri kapsamında bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da yeni yıl öncesi birçok ilçede önlemler kapsamında bazı yollar kapatılacak. Bazı yollara ise ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak. Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak. Bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.