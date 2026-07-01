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Bin 758 tane Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Beni hipnotize etti paralarımı aldı

Bin 758 tane Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Beni hipnotize etti paralarımı aldı

16:141/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
AA
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İstanbul'da, 1758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptıran 83 yaşındaki Kazancı konuştu.
İstanbul'da, 1758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptıran 83 yaşındaki Kazancı konuştu.

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Kazancı, "50'ye yakın telefon edip beni hipnotize etti ve paralarımı aldı" dedi

Emekli Dinçer Kazancı'nın 16 Nisan'da dolandırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Haziran'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işleleri sürüyor.

Mağdur Dinçer Kazancı, gözaltındaki şüphelilerin teşhisi için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne geldi.

Kazancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10-15 dolandırıcı tarafından arandığını söyledi.

"Beni hipnotize etti paramı aldı"

Gelen aramaları usulüne uygun olarak reddettiğini belirten Kazancı,
"Fakat bu son aramada 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz.' deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve paralarımı aldı"
dedi.

"Çantayı aldım gittim oraya oturdum"

Kendisini arayan kişinin paraları Etiler'deki metronun arkasındaki bankın yanına getirmesini ve oraya göndereceği kişiye teslim etmesini istediğini anlatan Kazancı, şöyle devam etti:

"Telefondaki kişinin yönlendirmeleriyle hipnotize oldum. Çantayı aldım, gittim oraya oturdum. Sonra kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Telefon etti, 'Ağabey geldim ben paraları alayım mı?' dedi. O da 'Al' dedi. Göğsünün üzerinde boş torba vardı onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise 2,5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler ve onları yakaladıklarına dair havadisler geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum"

"35 yıldır karı koca alın teriyle kazandığı paralar"

Kazancı, para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu, eşinin de aynı işi yaptığını belirterek,
"Paraları çalıştırmasını da biliyorum. O paraları aldığım zaman gerekli yerlere yatırırım. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını altına çevirerek kasaya kilitledim. 35 yıldır karı koca ikimizin alın teriyle kazandığı paralar"
diye konuştu.

Bin 758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırmıştı

Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

5 şüpheli yakalandı 2'si aranıyor

Soruşturma kapsamında, Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K, Selahattin A, Hakan U. ve Ahmet K'nin olayın şüphelileri olduğu belirlenerek İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı.

Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.



#Cumhuriyet Altını
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