Bin 758 tane Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Beni hipnotize etti paralarımı aldı

"Telefondaki kişinin yönlendirmeleriyle hipnotize oldum. Çantayı aldım, gittim oraya oturdum. Sonra kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Telefon etti, 'Ağabey geldim ben paraları alayım mı?' dedi. O da 'Al' dedi. Göğsünün üzerinde boş torba vardı onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise 2,5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler ve onları yakaladıklarına dair havadisler geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum"