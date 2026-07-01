Bin 758 tane Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Beni hipnotize etti paralarımı aldı

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Kazancı, "50'ye yakın telefon edip beni hipnotize etti ve paralarımı aldı" dedi
Emekli Dinçer Kazancı'nın 16 Nisan'da dolandırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Haziran'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işleleri sürüyor.
Mağdur Dinçer Kazancı, gözaltındaki şüphelilerin teşhisi için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne geldi.
Kazancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10-15 dolandırıcı tarafından arandığını söyledi.
"Beni hipnotize etti paramı aldı"
"Çantayı aldım gittim oraya oturdum"
Kendisini arayan kişinin paraları Etiler'deki metronun arkasındaki bankın yanına getirmesini ve oraya göndereceği kişiye teslim etmesini istediğini anlatan Kazancı, şöyle devam etti:
"35 yıldır karı koca alın teriyle kazandığı paralar"
Bin 758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırmıştı
Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
5 şüpheli yakalandı 2'si aranıyor
Soruşturma kapsamında, Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K, Selahattin A, Hakan U. ve Ahmet K'nin olayın şüphelileri olduğu belirlenerek İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı.
Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.