Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
'Binbir Surat' kurye operasyonuyla yakalandı

'Binbir Surat' kurye operasyonuyla yakalandı

17:2620/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kurye kılığıyla kapı açtırıldı, firari yakalandı.
Kurye kılığıyla kapı açtırıldı, firari yakalandı.

Bursa’da hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, aylar süren takip sonucu yakalandı. Sürekli kılık ve adres değiştiren, yalnızca üç kez zil çalındığında kapıyı açan şüpheli, polislerin kurye kılığına girdiği operasyonla kıskıvrak ele geçirildi. Özel Harekat destekli baskında yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin Özel Harekat destekli operasyonuyla yakalandı. Binbir surat lakaplı şahsın yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdiği, karanlık saatlerde sokağa çıktığı ve sipariş notlarında kuryelere, "zile üç kere bas" diye uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Kurye kılığındaki polis, özel harekat desteğiyle şahsı kıskıvrak yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında F.D. (45) isimli hükümlünün izini sürdü. "Yaralama, hırsızlık, tehdit-hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması yapıldı.

Şüphelinin karanlık saatlerde dışarı çıktığı, tanınmamak için kasket kullandığı, son bir ayda farklı adreslerde kaldığı ve yemek siparişlerini farklı isimlerle verdiği belirlendi. Sipariş notlarına "Zile üç kere basın, duymayabilirim" şeklinde yazdığı, kapıyı yalnızca üç kez zil çalındığında açtığı tespit edildi.

Gemlik ilçesinde saklandığı adres belirlenen hükümlüye yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Polis ekipleri kurye gibi kapıyı üç kez çalarak içeri girdi ve şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Bursa
#Gemlik
#Operasyon
#Hapis
#Firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı