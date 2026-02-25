Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl’de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı

10:4425/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl’de sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta taşındı. Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.



#Bingöl
#trafik kazası
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?