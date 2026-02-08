Yeni Şafak
Bingöl'de kayak kazasında altı yaralı: Çarpışıp grubun arasına daldılar

22:068/02/2026, Pazar
IHA
Hesarek Kayak Merkezi
Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı. Meydana gelen kazada altı kişi yaralandı.

Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde iki kayakçının çarpışarak bir grubun arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Hesarek Kayak Merkezi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



