Bingöl'de kayak kazasında altı yaralı: Çarpışıp grubun arasına daldılar

Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde iki kayakçının çarpışarak bir grubun arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Hesarek Kayak Merkezi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.