Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

15:408/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
DHA
Bingöl
Bingöl

Genç kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AKS 487 plakalı otomobil, havalimanı yönüne giden ve sola dönüş almaya çalışan 78 AG 598 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Kayuntu (55), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan kaza, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 78 AG 598 plakalı otomobil sola dönüş yaptığı sırada 34 AKS 487 plakalı otomobil yandan çarpıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.







