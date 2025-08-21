Yeni Şafak
Bingöl’deki bağlara ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

23:3321/08/2025, Perşembe
IHA
Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçramıştı. Ekiplerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafın8dan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



