Bir daha benzer hadise yaşanmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut ve hava sahasının güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, Türkiye’ye balistik füze fırlatan İran’ın net bir dille uyarıldığını söyledi. Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen "Mehmetçikle İftar Programı"nda konuştu.

Özel Harekat Komutanlığı'ndaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar da katıldı.

TÜRK ORDUSU GÜVEN KAYNAĞI OLDU

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın seçkin neferleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte takdir toplayan siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünün gerisinde eğitimi, donanımı, disiplini, cesareti ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğunun altını çizen Erdoğan, Türk ordusunun, milletle birlikte gönül coğrafyasında yaşayan milyonlarca dost ve kardeşin de güven kaynağı haline geldiğine işaret etti. Erdoğan, ecdadın asırlarca "ey şanlı ordu, ey şanlı asker" nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman orduyu her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

SAVUNMADA REKOR İHRACAT

Geçen hafta HAVELSAN'da çok önemli bir açılış töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temelini attıklarını belirtti. Erdoğan, öncesinde Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak çeşitli platformların hizmete giriş, bayrak çekme ve saç kesme törenini icra ettiklerini anımsattı. Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aşan rekor bir rakamla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

CAYDIRICILIĞIMIZI ARTIRMALIYIZ

"Almanya'da yapılan NATO tatbikatında Silahlı Kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.”

NET BİÇİMDE UYARDIK

Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda (İran’ın Türkiye’ye füze fırlatması) olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."

Bütün oyunları bozarak başaracağız

Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, kendilerine inandıklarını, millete güvendiklerini, neticede bugün hayal bile edilemeyen seviyelere gelindiğini vurguladı. Çok daha iyi yerlerde olunacağının altını çizerek, Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceklerini belirten Erdoğan, "Bütün oyunları bozacak, engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız." dedi.

Bordo berelilerle iftihar ediyoruz

Konuşmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu şehitlerin isimlerini tek tek sayarak rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği bordo berelilerin başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazdığını vurgulayan Erdoğan, bilinen, bilinmeyen nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerle milletçe iftihar ettiklerini dile getirdi.







