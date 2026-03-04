Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in anıtında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı’nda Ömer Halisdemir’in şehit düştüğü noktada bulunan anıtın önünde dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iftarı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Mehmetçiklerle yaptı.
Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Mehmetçiklerle bir araya geldiği iftarın ardından kahramanlara hitaben bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hainlere geçit vermeyen kahraman şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykelinin ve mübarek kanının bulunduğu anıtta şehitler için dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı iftara Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve MSB Bakan Yardımcıları da katıldı.