Gündem Bir garip hırsızlık Girdiği lokantada önce yemek yapıp yedi sonra sadaka kutusunu çaldı
KÜTAHYA

Bir garip hırsızlık: Girdiği lokantada önce yemek yapıp yedi sonra sadaka kutusunu çaldı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan bir lokantaya giren kişi, kendisine yemek hazırlayıp yedi. Lokantaya giren şahıs daha sonra 500 lira bulunan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Lokantada yaklaşık 3 saat kalan şüphelinin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Hırsız girdiği lokantada yemek yapıp yedi.
Hırsız girdiği lokantada yemek yapıp yedi.

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

KENDİNE YEMEK YAPTI

Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde hırsızlık amacıyla kapalı olan lokantaya giren kişi, önce kendisine yemek hazırlayıp yedi. Lokantada yaklaşık 3 saat zaman geçiren şüpheli, kasada para bulamayınca, tezgahın üzerindeki, içinde yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutularını alıp, iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

Sabah iş yerine geldiğinde yemek bulaşıklarını görüp, sadaka kutularının kaybolduğunu fark eden işletme sahibi, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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