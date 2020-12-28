Bir garip hırsızlık: Girdiği lokantada önce yemek yapıp yedi sonra sadaka kutusunu çaldı

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Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye emniyet müdür yardımcısından cevap: Kaç para veriyorsan al da git

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Cezaya itiraz eden bir vatandaşın polislere "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" sözleri büyük tepki topladı. Memurlara mukavemet eden kişiye en güzel cevabı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek verdi. Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.