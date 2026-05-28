Bir Gazze Vakfesi lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haccın en önemli rüknü olan ‘Arafat Vakfesi’nden (duruş) ilhamla bir ‘Gazze Vakfesi’ çağrısı yaptı.

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik beraberlik inşallah kıyamete dek devam etsin” dedi.

KARDEŞLİK BAKİ

Kurban Bayramı’nın teslimiyetin tezahür ettiği bir bayram olduğunu ifade eden Erdoğan, “Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Bu teslimiyetten asla ayrılmayalım, kopmayalım ve bu teslimiyet içerisinde de yola devam edelim. Biz bugün Gazze’de bu teslimiyeti arıyoruz, Filistin’de bu teslimiyeti arıyoruz. Bu teslimiyet olduğu sürece alemi İslam Allah’ın izniyle bir olacaktır, beraber olacaktır. İri olacaktır, diri olacaktır, kardeşlik baki olacaktır” diye konuştu. Cami çıkışında gazetecilerle bayramlaşan Erdoğan, “Kurban Bayramı’nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

ARAFAT’TA BERABERLİĞİ GÖRDÜK

Arafat’ta bütün Müslümanların bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Orada bu yakınlaşmayı gördük, teslimiyeti gördük, bu birlikteliği, beraberliği gördük. Şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlar’a nasip etsin.”

NETANYAHU GEREKEN DERSİ ALACAK

“Her şeyden önce bir Filistin’i yaşadık, Gazze’yi yaşadık. Filistin’de, Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Kurban Bayramı alemi İslam’ın ittihadına vesile olsun.”

ÇİKOLATA VE SİMİT İKRAMI

Konuşma sonrası gazetecilere çikolata ve simit ikram edildi. Erdoğan’a, bayram namazında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İngiltere Premier Lig’e yükselen Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı eşlik etti.

Barışın olduğu nice bayramlara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Sosyal medyadan Kurban Bayramı nedeniyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.”

Güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle telefonda bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Edirne’de konuşlu 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi’ndeki Mehmetçiklerle bir araya geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen Güler, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi. Hudut kartallarına seslenen Erdoğan, askerlerin bayramını kutladı. “Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, sınırlarını korumakta yetersiz ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğunun görüldüğünü belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.”

Hacıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılar ile telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Kurum burada, Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Erdoğan, telefondan hacılara seslenerek, "Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Hacıların bayramının mübarek olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun" dedi. Türk hacılar, kendilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.







