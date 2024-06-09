Bir haftada 2,5 milyon araç denetlendi: 409 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

Son bir haftada yurt genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
#Trafik Denetimi
#Emniyet
#Jandarma
#İçişleri Bakanlığı
2 saat önce
Son bir haftada yurt genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkenttin çeşitli yerlerindeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.
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