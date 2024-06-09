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Bir haftada 2,5 milyon araç denetlendi: 409 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

Son bir haftada yurt genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Pınar Görgü
08:15 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 08:23 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Son bir haftada yurt genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.



Ayrıntılar geliyor...






#Trafik Denetimi
#Emniyet
#Jandarma
#İçişleri Bakanlığı
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