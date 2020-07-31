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KAHRAMANMARAŞ

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Bu bayramda da bilindik manzaralar yaşandı.
Bu bayramda da bilindik manzaralar yaşandı.

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.


DHA

Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
FOTOĞRAF 14
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Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.
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Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
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Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.
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Yurdun çeşitli yerlerinden acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
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Bursa'da kaçan kurbanlık iğneyle vurulduktan sonra yakalandı
Bursa'da sahinin elinden kaçan boğa uyuşturucu iğne vurulduktan sonra yakalandı. Yıldırım ilçesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı. Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu. Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti. Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi.


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