Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2020, 09:46 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2020, 10:17 DHA