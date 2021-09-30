Bir kuruşluk banka borcu başına bela oldu: 21 yıl sonra aradılar

Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu, 2000 yılında ilçede bir bankadan tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı.

Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, bankanın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0.1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi.

Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek durumu sordu. Banka şubesindeki görevli konuyu doğrulayarak Hatunoğlu’na bir kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası bin TL ödemesi gerektiğini söyledi.

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"Mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum"

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, "2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. Bir kuruş borcun kaldı dediler. Tamam bir kuruş borcumu ödeyeyim o zaman dedim ama öncelikle avukat parası bin TL ödemen lazım dediler. Benden 21 yıl boyunca bana bir şey istemedi. 'Bir kuruş borcun var' demedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira bir kuruş talep ediyorlar, mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.