Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı: Moloz yığınlarının arasına girip canlı aradı

Geçen cuma günü Ege denizinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun birçok bölgesinde bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Arama kurtarma görevlileri, yaşanan acılara rağmen enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, yarattıkları mucizelerle de alkış aldılar. Enkaz altındakilere can olan görevliler, yakınlarından haber bekleyen depremzedelerin ise umudu oldu.

Rıdvan Çelik (29).



OYNAT 00:38 Cansız bedenlerine ulaşılan ikizlerin hayalleri enkazda kaldı Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı. Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, 'Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk' mesajıyla paylaştı. Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor. BiP'te paylaş

BOYU KISA, YÜREĞİ KOCAMAN

Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik (29), 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Beraberindeki ekip ile Bayraklı'da yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, bedeninin avantajını kullanarak, cesaret isteyen boşluklarda canlı araması yaptı.

Ekip arkadaşıyla korkusuzca enkazın içerisine giren Çelik, moloz yığınları arasında girilmesi mümkün olmayan delhizlerde sürünerek, hayat kurtarmak için canını ortaya koydu. Küçük bedenine rağmen kocaman yüreği olan Rıdvan Çelik, depremin ilk gününden itibaren 4 gündür uyumadan çalışmalara katıldı. Çelik’i görenler şaşkınlık yaşarken, küçük bedeniyle verdiği mücadele nedeniyle takdir etti.

Rıdvan Çelik (29).



FOTOĞRAF 10 İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu. Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK’lar, gıda, yatak, battaniye, giyim ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde 20 dereceyi gören İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde son iki gündür özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı düşüşe geçti. Bu gece Meteoroloji verilene göre Bornova’da hava sıcaklığı 11 dereceye ölçüldü, Bayraklı ilçesinde ise 9,8 dereceye kadar düştü. Çadır kentteki depremzedeler ise havanın soğumasıyla birlikte çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunu unutmak isteyen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte hasta olma kaygısı da yaşıyor. Deprem anında çalıştığı iş yerinde olduğunu ve büyük korku yaşadığını belirten Baran Çalışkantürk, masanın altına saklanarak tedbir aldığını anlattı. İş yerinin ağır hasar almasıyla birlikte çadır kentte kalmaya başladığını ifade eden Çalışkantürk, havaların soğumaya başladığını ve zorlandıklarını söyledi. Çalışkantürk, “İçerisi buz gibi oluyor. Gece geç saatlere kadar ateş başında kalmak zorundayız. Gece 02’den sonra daha da soğuk oluyor. Dışarıda geç saatlere kadar ateş yakarak ısınıyoruz. Sağ olsunlar her türlü gıda, giyim, yakacak konusunda yardımcı oluyorlar” dedi. Tekrar deprem olur tedirginliğiyle evine dönmeyip çadırda kalmayı sürdürdüğünü ifade eden Erdem Akgün, havanın sabaha karşı serinleştiğini belirterek, “Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor sağ olsunlar ama bir ev gibi olmuyor çadır. Zeminde kalıyorsunuz ve soğuğu hissediyorsunuz. İnsanlar korona virüsten dolayı çok tedirginler, bunun yanı sırada deprem korkusu var. Her iki taraftan da korkumuz var. Evlerimize gitsek can korkusu var, gitmezsek de dışarıda soğuk var. Umarım bu deprem sonrası vakalar patlama yapmaz.” Diye konuştu. Yasemin Aydemir, depreme evde tek başına yakalanan Yasemin Aydemir de, “Korkunçtu. Önce yavaş başladı, sonra hızlanmaya başladı. Evin içerisinde kaçmaya çalışırken kapıların arasına sıkıştık. Hangi tarafın altında kalacağım, bitti, öldüm diye düşünceler gelmeye başladı. Şuan anlatırken bile o anları yaşadığım için kötü oluyorum” diye konuştu. Aydemir, havanın soğukluğundan dolayı zorlandıklarını da sözlerine ekledi. İzmir'de gece sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü: Çadırlarda kalan depremzedeler ateş yakarak ısınmaya çalıştı İzmir'deki deprem sonrası evlerine giremeyip çadırlarda kalan vatandaşlar, gece saatlerinde 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına karşı çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunun yanında soğuktan dolay hasta olup korona virüs kaygısını yaşamak istemeyen vatandaşlar, hayatlarının normale dönmesini bekliyor. BiP'te paylaş

'ENKAZ ALTINDAKİLERİ DÜŞÜNÜNCE VAZİFEYE ATILDIM'

Depremin ardından enkaz altında kalanlara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye gelen Rıdvan Çelik, "İstanbul’da depremi duyduğumda, kendi biletimi kendim alarak İzmir’e geldim. Burada ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Doğanlar apartmanına geldiğimizde durum içler acısıydı. Enkazda arama yapmaya başladık. O anda insanların benim için ne düşündüğü gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben 1999 depreminde geçen anılarım ve yaşantılarla enkaz altında olabilecek çocuk ve anneleri düşündüm. Belki biz de o enkazın altında olabiliriz düşüncesiyle hemen vazifeye atladım. Hiç çekinmedim. Ellerim daha çamurlu. Gönül isterdi ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyelim. İnsanların tepkisi çok iyiydi. Üzerimde arama kurtarma kıyafetini gören insanlar bana senin yüreğin kocaman diyorlar” diye konuştu.

