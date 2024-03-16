Bir numarayı korumaya çalıştı: Para çoktu Yılmaz’ı taşımak için çağırdım

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP’nin skandal para sayma görüntüleriyle ilgili olarak savcılığa ifade verdi. Keleş ifadede Beylükdüzü’nden CHP Meclis Üyesi olduğunu belirterek “Para sayma görüntüleri 2019 tarihi aralık ayına aittir. O dönem ilçe başkanı olan halen milletvekili seçilen Turan Taşkın Özer bana, il binası alınacağı bunun için bağış kampanyası yapılacağını söyledi. Kendisinde de bu amaçla bazı bağışçılar tarafından verilen paralar olduğunu belirtti” dedi.





ÇANTALARIN SAYISINI HATIRLAMIYORUM

9 Aralık günü milletvekilinin Beylikdüzü’deki ofisine gittiğini belirten Keleş, “Buluştuğumuzda yanımızda başka bir kimse yoktu, Bana şu anda tam sayısını hatırlamıyorum ancak birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Bana bu paraları il başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Ben de bunun üzerine tam hatırlamıyorum ancak il başkan yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas, bana bir konum ve adres atarak paraları oraya getirmemi istedi” ifadelerini kullandı.





TUNCAY YILMAZ İLE TAŞIDIK

Çantaların fazla olduğunu ve güvenlik gerekçesiyle yardım istediğini anlatan Keleş “Arkadaşım olan, İmamoğlu İnşaat Şirketi’nde çalışan ancak CHP’de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak, parayı satıcının avukatının ofisine götüreceğimi söyledim ve konumu da kendisine gönderdim" dedi. Keleş, "Farklı çantalardan Türk parası, euro ve dolar cinsinden paralar çıktı ve bu paralar orada bulunanlar tarafından defalarca sayıldı" dedi.





Can Poyraz da ‘bilmiyorum’ dedi

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yaptığını anlatan Poyraz “Son günlerde sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer alan kişilerden birisi benim. 9 Aralık 2019’da da muhtemelen o tarihte CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özgür NAS'ın çağırmasıyla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik. Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş bir çanta içerisinde ofise getirdi. Ancak parayı Fatih Keleş’in nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum” dedi.





Özer tanık, Yılmaz şüpheli

Fatih Keleş'in para dolu çantaları CHP milletvekili Turan Taşkın Özer’den aldığını söylemesi üzerine savcılık, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’i "tanık" sıfatıyla, videoda görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ı da "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırdı.



