Bir şehrin 60 yıllık hayali aralık ayında gerçeğe dönüşecek

"Yıllardır Iğdır'ın diline pelesenk olmuş Ünlendi Barajı inşallah tamamlanıyor. Bu, bir devrin başladığının işaretidir. İnşallah bu suyu da bu kaynaklar ayağımıza kadar getirecek. Merkezde Iğdır Belediyesi yüzde 65 kayıp ve kaçağı engellerse, biz de İl Özel İdaresi alanında kayıp ve kaçakları engellersek bu su Iğdır'ın içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak kapasiteye sahip. Bu potansiyeli el birliği ile inşallah kent aklıyla yöneteceğimizi düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."