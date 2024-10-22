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Bir yandan inşaatların sürdüğü Kilis'te deprem konutları teslim ediliyor

Bir yandan inşaatların sürdüğü Kilis'te deprem konutları teslim ediliyor

18:5622/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
DHA
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Kilis'te deprem konutlarının inşası ve teslimi devam ediyor.
Kilis'te deprem konutlarının inşası ve teslimi devam ediyor.

'Asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem konutlarının inşası ve teslimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kilis'te bugüne kadar yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan bin 920 konut teslim edildi, 2 bin 686 konutun inşası ise sürüyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin+3 ve zemin+4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem konutlarının inşası ve teslimleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden bu yana bin 920 konutu teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
'nca 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te bir yandan deprem konutlarının inşası devam ederken, bir yandan da hak sahiplerine konutların teslimi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 11 ilde toplamda 101 bin 254 hak sahibi konutlarına kavuştu.

Deprem
den etkilenen illerden Kilis'te ise yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan bin 920 konut teslim edilirken, 2 bin 686 konutun ise inşası sürüyor.
Radye temel
üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin+3 ve zemin+4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor.
Öte yandan,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Kilis'te
TOKİ
'nin inşa ettiği konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.


#Deprem Konutu
#TOKİ
#Kilis
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Murat Kurum
#Radye Temel

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