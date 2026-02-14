Bir yastıkta kırk yıla vefa gecesi

Programda, çiftlerin uzun yıllar süren evliliklerinin sırrını anlattıkları özel bir röportaj da izleyicilerle paylaşıldı. Ayrıca çocukları tarafından hazırlanan sürpriz video gösterimi, anne ve babalara duygu dolu anlar yaşattı. Yılların biriktirdiği hatıralar salonda alkışlarla karşılanırken, uzun soluklu birliktelikler takdirle onurlandırıldı.