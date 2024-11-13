Birleşiyorlar: DEVA, Saadet ve Gelecek’ten sürpriz ittifak

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin seçimlerin ardından süre gelen 'ortak grup kurma' tartışması nihayete erdi. Söz konusu üç partinin TBMM'de ortak grup kurmak için çatı partisi kurma kararı aldığı bildirildi. Milletvekillerinin tamamının yeni birleşime onay vermesi halinde kurulacak çatı parti 34 milletvekiliyle temsil edilecek.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM'de ortak grup kurmak için çatı partisi kurma kararı aldı.
Seçim sürecinden bu yana ortak grup kurup kurmayacakları yönünde tartışmalar süren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kararlarını verdi.
Çatı partiyi 34 milletvekili temsil edecek
TBMM'de Ali Babacan'ın kurucusu olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nin ortak çatı partisi kurma kararı aldığı açıklandı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.
DEVA Partisi'nde 15 Milletvekili, Gelecek Partisi'nde 10 Milletvekili, Saadet Partisi'nin ise dokuz Milletvekili bulunuyor. Ortak çatı partisinin 34 Milletvekili olması bekleniyor.