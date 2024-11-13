Birleşiyorlar: DEVA, Saadet ve Gelecek’ten sürpriz ittifak

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM'de ortak grup kurmak için çatı partisi kurma kararı aldı.

Seçim sürecinden bu yana ortak grup kurup kurmayacakları yönünde tartışmalar süren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kararlarını verdi.

TBMM'de Ali Babacan'ın kurucusu olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nin ortak çatı partisi kurma kararı aldığı açıklandı. Çatı partisi TBMM'de ortak grup kuracak.