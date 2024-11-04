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Saadet Partisi kongreye gidiyor

Saadet Partisi kongreye gidiyor

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Saadet Partisi 9'uncu Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak. SP Büyük Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.

SP'nin 30 Haziran'da yapılması planlanan 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, genel merkezin adayı Mahmut Arıkan'a karşı muhalefetin Birol Aydın'ı aday göstermesi üzerine iptal edilmişti. Kongrenin tüzükte belirtilen "Olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti. SP Genel Merkezi, aday olarak Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ı desteklerken, parti içi muhalefet Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın adaylığını destekliyor.




#saadet partisi
#kongre
#siyaset

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