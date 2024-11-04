Saadet Partisi kongreye gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, ''Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.