AIPAC'ten kongre'ye İsrail turu

Gazze’de soykırım yapan İsrail’in hamisi ABD’de Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC'in ABD Kongresini adeta ele geçirdiği ortaya çıktı. AIPAC'in, Kongre'de faaliyet gösteren Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerden Temsilciler Meclisi Üyeleri’ni defalarca kez İsrail’e götürülüp konaklattığı ve burada soykırıma desteği öne çıkaran seminerlere katıldıkları ortaya çıktı. ABD merkezli Politico dergisinin haberine göre, Gazze’deki soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 sonrası 8 gezide 71 ABD vekili, Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından uçakla İsrail’e götürüldü ve Tel Aviv'deki Kempinski Oteli'nde ağırlandı. Burada konferanslara katılan vekiller, geri döndüklerinde İsrail’e silah satışlarını ve mali desteği hızlandıran çalışmalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim tavan yaptığı Haziran ayında bile çoğunluğu Demokratlar’dan oluşan 8 ABD’li vekil, AIPAC sponsorluğunda İsrail’e götürüldü.





NETANYAHU'YA YAKIN İSİMLERLE GÖRÜŞTÜRÜYORLAR

AIPAC uçağı ile İsrail’e götürülen ABD’li vekillere önce İsrail turu attırıldı, ardından Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen aşırı sağcı konuşmacıların katıldığı yemeklerde misafir edildi. Haberde, gezilere Demokratlar’dan çok Cumhuriyetçi vekillerin katıldığı belirtildi. Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Glenn Ivey, ilk kez aday olduğu 2022’de, Yahudi lobisinin en faal derneği AIPAC’ten 6 milyon dolar bağış aldı. Eylül 2023’ten bu yana 2 kez AIPAC’le İsrail’e giden Ivey, “İsrail'de geçirdiğim zaman, ABD'nin en önemli ortaklığını anlamak açısından çok değerliydi” açıklamalarında bulundu.





12 YILDA BİNDEN FAZLA SEYAHAT

Raporda 17 bin kaydın incelendiği ve vekillerin yurt dışı seyahatlerinde birincil ve en çok tercih edilen destinasyonun İsrail olduğu ifade edildi. 2012’den bu yana ABD’li Temcilciler Meclisi Üyeleri’nin gerçekleştirdiği 4 bin 100 yurt dışı seyahatinin dörtte biri İsrail’e düzenlendi. Raporda, vekillerin İsrail'e seyahatlerinin tüm batı yarımküre ve Afrika kıtasına seyahatlerinin toplamından fazla olduğu kaydedildi.





LİTERATÜRDEKİ ADI AIPAC AÇIĞI

İsrail'e yapılan seyahatlerin büyük çoğunluğu (yüzde 75'i) AIPAC'in hayır amaçlı iştiraki olan Amerikan İsrail Eğitim Vakfı (AIEF) tarafından desteklendi. 2007 yılında ABD’de çıkan bir yasa ile lobi faaliyetleri yürüten derneklerin vekillere doğrudan sponsor olmaları yasaklanmıştı. AIEF’i kullanan AIPAC, gezilerine kılıf uydurarak yasal soruşturmayı bertaraf etti. ABD’li hukukçuların söz konusu uygulamayı, “AIPAC açığı” olarak literatüre sokmasına karşılık, ABD hukuku bu illegal seyahatlerin önüne geçmek için bir şey yapmadı.





İKİ PARTİYE DE BAĞIŞ YAPIYOR

AIPAC’in seçim stratejisi partizan bir yaklaşımdan uzak. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat adaylara destek vererek iki parti arasındaki dengeyi koruma stratejisini benimsedi. AIPAC PAC, 233 Cumhuriyetçi adaya 17 milyon dolardan fazla, 152 Demokrat adaya ise 28 milyon doların üzerinde katkı sağladı. Aynı zamanda bağımsız senatörler Joe Manchin, Kyrsten Sinema ve Angus King de AIPAC’in desteğini aldı.











