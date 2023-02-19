Birlikte ayağa kalkacağız: Hatay'da tüm din adamları seferber oldu

- TÜRK KATOLİK KİLİSESİ’NİN RUHANİ LİDERİ PEDER FRANCİS DONDU:

“Normalde cesaretli bir insanım ama yaşadığımız bu deprem gerçekten beni bile korkuttu. Çünkü gece yarısı herkes savunmasız bir anda yakalandı. Ben kilisenin üst katındaki odalarda yaşıyorum, o kadar şiddetli bir sallantıydı ki gemideymiş gibi hissettik. Binanın çöktüğünü zannettim. Birinci deprem bittiğinde hemen yardımcımın yanına gittim ve beraber dışarı çıktık. Hayatta olduğumuz için komşularımıza yardım etmeye başladık. Yatalak olan Müslüman bir teyzemizi bulduk. Molozlar üzerinde düşmüştü. Eşiyle beraber kurtardık. Müslüman teyzeyi, sırtımda taşıyarak az hasar gören kilisemize getirdim. Burada 2 gece kaldı, ona yardımcı olduk. Medeniyetler şehri Antakya’da kardeşçe yaşadık. Hiç kimse sen ‘Müslüman mısın? Sen Hristiyan mısın? Sen Musevi misin?’ diye sormadı, hepimiz birdik. Bu gerçekten acı verici bir durum. Şu an şehir bomboş, herkes güvenlik için uzaklaştı. Devletimizin desteğiyle kendi ellerimizle çalışarak Antakyamızı tekrar inşa edeceğiz.”