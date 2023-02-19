Birlikte ayağa kalkacağız: Hatay'da tüm din adamları seferber oldu

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Türk Katolik Kilisesi'nin Ruhani Lideri Peder Francis Dondu.
Üç semavi dinin tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan Hatay depremle birlikte bir kez daha kenetlendi. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin dayanışması dünyaya örnek oldu. Antakya’da Kurtuluş Caddesi’nde asırlardır birbirine komşu olan cami, kilise ve havranın din adamları, deprem sonrasında yaşananları ve büyük dayanışmayı Yeni Şafak’a anlattı.
Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadık, her yer yıkıldı, hayatta kalanlarımız birbirimize yardım etmeye başladık. Var gücümüzle enkazda kalanlara yardım ettik. Bütün din adamları sokaklarda insanlara yardım ediyordu. Antakyamız için çok üzücü bir tabloydu. Ama ne olursa olsun hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız, tarih kokan sokaklarımızı yeniden onaracağız.“