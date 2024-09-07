Bitlis'e 200 milyon dolarlık iplik yatırımı

İnşaat, enerji, turizm ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Holding, tekstil sektörüne de girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen Kiler Holding grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım'a ait ‘Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi’ Kiler İplik Fabrikası’nın ilk etabı, 85 milyon dolar yatırımla iplik üretimine başladı. Üç yıl içinde tamamlanması beklenen fabrikanın diğer etaplarıyla birlikte polyester ve kumaş üretimi de gerçekleştirilecek. Böylece yatırım miktarı 200 milyon doları bulurken, sağlanan istihdam da 1.000 kişiye çıkacak.





ÇALIŞANLARIN YÜZDE 65’İ KADIN

Tek çatı altında Türkiye’nin en büyük iplik üretim tesisi özelliğine sahip fabrika hakkında açıklamalarda bulunan Kiler İplik Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, fabrikanın kendileri için özel bir yeri olduğunu söyledi. Kiler, şöyle konuştu: “Bu yatırımı hayata geçirmeden önce bize, ham maddeye uzak, pazarı olmayan Bitlis’i neden tercih ettiğimizi sordular. Bitlis, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Gençliğimizde yaşadığımız sorunları, yokluğu, bugünün gençleri yaşamasın istiyoruz. O nedenle daha az kazanacak olsak da bu yatırımı Bitlis’te, memleketimizde hayata geçirdik. Öyle ki devletten arazi teşviki alabilecek boyutta bu yatırım için arazi teşviki de talep etmedik.” Türkiye’nin fert başına gelir dağılımında 3’üncü yoksul ili olan Bitlis’in üretimine, istihdamına katkı yapacak fabrikanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kiler, tesisteki yüzde 65 kadın çalışan oranının şehre can suyu olacağının altını çizdi.





PAMUK ÇİFTÇİSİNE 48 MİLYON $ KATKI

Dünyaca ünlü Ege pamuğu ile üretim yapacak fabrika sayesinde, pamuk çiftçisine de yıllık 48 milyon dolar katkı sağlanması planlanıyor. Yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro öngörülen tesisle, yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkiye sahip olması bekleniyor. Daha yakın şehirlerden pamuk temin edilseydi yüzde 5 avantaj sağlanacağını belirten Kiler, kendileri için önemli olanın daha fazla kâr değil, en kaliteli ipliği üretmek olduğunu belirtti. Kiler, “Avrupa ülkelerindeki global markalara satış yapmayı hedefliyoruz. Bunun için en kaliteli ham madde ve üretim teknolojisiyle en kaliteli ürünleri sunacak ve ‘Bitlis’te bir dünya markası’ yaratacağız. 16 ile 80 numara arasında, yani her türlü ipliği üretebilen bir kapasiteye sahibiz. Ürünümüzün kalitesinden haberdar olan iç piyasadan siparişler alıyoruz. Yıl sonuna doğru ihracata da başlayacağız” ifadesini kullandı.





TERÖR GITTI HUZUR GELDI

Bitlis halkının uzun süre teröre karşı dimdik durduğunu vurgulayan Kiler, şunları aktardı: “Terörün karanlığı bölgemizden çekildikçe Bitlisimizin de diğer illerimizin de potansiyeli ortaya çıkıyor. Bugün şehrimiz, Türkiye’nin en güvenli ve huzurlu 5 şehrinden biri. Artık endişe yok, güven var. Güven demek yatırım demek. Kiler ailesi olarak, biz de hem Bitlis’e hem de memleketimizin tamamına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’na ulaşmak için millî sorumluluk bilinciyle

hareket ediyoruz.”



