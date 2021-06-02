Gündem Bitliste 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
BİTLİS

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması üzerine ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Bitliste 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'ın bazı köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Terör örgütü inleri tespit edildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan sınırlarındaki Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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