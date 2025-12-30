Bitlis’te kar esareti: 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde yolu kardan kapalı olan köy sayısının 181 olduğu belirtildi. Açıklamada, "92 personel ve 70’in üzerinde iş makinesiyle kapalı olan köylerimizin yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar aralıksız devam ediyor" denildi.