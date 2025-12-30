Bitlis’te kar esareti: 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde yolu kardan kapalı olan köy sayısının 181 olduğu belirtildi. Açıklamada, "92 personel ve 70’in üzerinde iş makinesiyle kapalı olan köylerimizin yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar aralıksız devam ediyor" denildi.
Karayolları ve Bitlis Belediyesi ise ana ve ara yollarda karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okulların iki gün süre ile tatil edildiği bildirildi.