Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti

Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti

19:5129/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardımına, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.

İlçeye bağlı Horozdere köyü Göçlü mezrasında besicilik yapan 3 kişi, hayvanlarının yeminin tükenmesi üzerine yaşadıkları köye dönmek istedi.



Yoğun kardan dolayı yolun kapanması nedeniyle mezrada mahsur kalan besiciler, yetkililerden yardım talep etti.



Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.



Ekiplere eşlik eden Horozdere köyü Muhtarı Kıyasettin Aydın, besicilerin durumunun iyi olduğunu belirtti.



#Bitlis
#Hizan
#Hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 SON DURUM: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranı kaç olacak?