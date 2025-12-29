Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardımına, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.
İlçeye bağlı Horozdere köyü Göçlü mezrasında besicilik yapan 3 kişi, hayvanlarının yeminin tükenmesi üzerine yaşadıkları köye dönmek istedi.
Yoğun kardan dolayı yolun kapanması nedeniyle mezrada mahsur kalan besiciler, yetkililerden yardım talep etti.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.
Ekiplere eşlik eden Horozdere köyü Muhtarı Kıyasettin Aydın, besicilerin durumunun iyi olduğunu belirtti.