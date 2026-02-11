Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Biyogaz tesisinde facia: 3 kişi hayatını kaybetti

Biyogaz tesisinde facia: 3 kişi hayatını kaybetti

17:3111/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Amasya
Amasya

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.





#3 kişi
#Amasya
#biyogaz
#Suluova
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Kocaeli başvuru kabul ve red listesi sorgulama