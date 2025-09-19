Biz ne misafiriz ne de işgalciyiz ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun 'Kudüs bizim şehrimiz' açıklamalarına tepki gösterdi: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız. Bize kimse tarih dersi veremez. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılan Erdoğan, “86 milyon olarak oyunları bir kez daha bozacağız. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Her zaman söylüyorum; biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Unutmayın biz bu coğrafyada ev sahibiyiz” dedi.
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan, soykırımcı Netanyahu’nun “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil” sözlerine tepki gösterdi. Milletçe, zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşadığımıza dikkat çeken Erdoğan, “Bin yıldır ateşle imtihan olduğumuz bu topraklarda, bugün de özgürce, onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.
GAZZE KASABI SINIR TANIMIYOR!
27 YILDIR DİNMEYEN KUYRUK ACISI
Dikkat ederseniz, artık bunu gizleme gereği duymuyorlar” vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileri aracılığıyla... Kimi zaman siyasetçi kılıklı aparatları vasıtasıyla. Kimi zaman uğruna can vereceğimiz mukaddesatımıza dil uzatarak. Kimi zaman da tam 27 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle niyetlerini, rahatsızlıklarını, hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar.
NE MİSAFİRİZ NE DE İŞGALCİ
Biz, tarih sahnesine yeni çıkmış nevzuhur bir devlet değiliz. Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti olarak, hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu kadim geleneğin birer sembolüdür. Şimdi birileri çıkıyor, güya bize laf atıyor; tarih dersi vermeye yelteniyor. Oysa biz, bize sataşanların daha iki-üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Her zaman söylüyorum; biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Unutmayın biz bu coğrafyada ev sahibiyiz.
BİN YILDIR BURADAYIZ
Bin yıldır buradayız; inşallah ‘İla yevmi’l kıyame’, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve Siyonist kan dökücüler, sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah’ın izniyle her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz.
Kardeşlik destanını yazacağız
Tahriklere kapılmadan, dikkatli ve kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşü sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, “86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak, oyunları bir kez daha bozacağız. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Terörsüz Türkiye hedefine, inşallah, beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteği ve hayır duasıyla, bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan inşallah başarıyla taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yeni bir kardeşlik destanını, yeni bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. İşte o zaman şehitlerimiz de bize ebedi alemden dualarını yansıtacaktır” dedi.
EMANETE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK
Törende 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının yapıldığını belirten Erdoğan, 31 yıldır milletin huzurunda olduğunu söyleyerek "Ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, millî birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık” ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e bugün katılacağını duyurdu. Erdoğan, NSosyal paylaşımında "Yarın (bugün) dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.