Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 65 şüpheli yakalandı. Karşılıksız çekle vatandaşların mağdur edildiği olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma, bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılmış. Suç örgütünün cüzi miktar para verip adına şirket açtığı kişi, bir müddet sonra haciz şokuyla sarsıldı. Kapısına icra müdürleri gelen kişi soluğu Emniyet’te aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başladı. Yapılan çalışmalarda başkaları üzerine açılan 37 şirket tespit edildi. Bu şirketlerden birinin ise akli dengesi bozuk bir kişi adına açıldığı anlaşıldı.

Kurumsal e-ticaret sitelerindeki ilanlardan topladığı ürünleri, piyasanın altında satışa çıkaran çetenin de dolandırılmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin satış için ilana koyduğu bir ürüne, kendilerinin yaptığı gibi “bir miktarını nakit, geri kalanını çekle ödeme” teklifi geldi. Bu kişilerden çekin fotoğrafını isteyen şüpheliler, çekin dolandırıcılık için açıldığını bildikleri bir şirkete ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilerin kendi aralarında “Şunlara bak, bizim çekle bizi dolandıracaklar” diye konuştukları öğrenildi.