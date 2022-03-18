BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi

Birleşmiş Milletler’de (BM) 15 Mart günün “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” olarak ilan edilmesinde Türkiye’nin girişimlerinin etkili olduğu ortaya çıktı.

BM kararına dönüşen girişim, Yeni Zellanda’nın Chirstchurch kentinde 15 Mart 2019’da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının hemen ardından başlatıldı. Dönem başkanı Türkiye’nin çağrısıyla İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi’nde İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda önemli kararlar alındı. Bunu, İİT’nin, 2020’de 15 Mart gününü “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” olarak kabul etmesi izledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILDI

İstanbul’da Aralık 2021’de toplanan İİT Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı’nda yayınlanan ortak bildiride ise uluslararası toplum, Müslümanların giderek daha fazla şiddet içeren ırkçılık, İslamofobi ve nefret söylemine maruz kaldığı gayrimüslim ülkelerdeki tehlikeli eğilimlere karşı ortak somut adımlar atmaya davet edildi. İİT’nin belirlediği “15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü”nü tanımaya ve anmaya çağrıldı. Türkiye’nin aktif girişimleriyle saldırının 3. yıldönümünde BM, 15 Mart’ı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan etti.

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Mustafa Şentopn

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Parlamento Birliği (İSİPAB) Dönem Başkanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam karşıtlığıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olan kararın alınması sürecini Yeni Şafak’a anlattı. Türkiye’nin girişimleriyle başlatılan bu sürecin, nihayetinde bir BM kararına dönüşerek tüm dünyada kabul gören bir boyuta gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti: “Ülkemizin, Pakistan başta olmak üzere önde gelen İİT üyesi ülkelerle istişare ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kuruluna ortaklaşa sunulan karar tasarısının kabul edilmiş olmasında Türkiye’nin söz konusu girişimlerinin belirleyici etkisine inanıyor, uluslararası toplumun İslamofobi ile mücadelede ortak bir irade geliştirmeye başlamasını takdirle karşılıyoruz.”

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