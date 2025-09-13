Bodrum İnsani Değerler Derneği Sumud Filosu'na destek için nöbet çadırı kurdu

Dernek üyeleri ve gönüllüler, filo Gazze’ye ulaşana kadar stantta dönüşümlü nöbet tutarak dayanışma gösterecek. Standda imza defteri açılırken, dernek faaliyetlerini tanıtan broşürler de halka ulaştırılacak.

Bodrum İnsani Değerler Derneği Genel Sekreteri Cemal Demirtaş yaptığı açıklamada; "İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırım felaketine destek vermek, soykırımcı ve işgalci İsraile lanet, mazlumların ve Gazze’nin kurtuluşu için, 44 ülkeden, yüreği Gazze'lilerle atan binlerce gönüllüden oluşan Global Sumud Filosuna destek vermek amacıyla, Bodrum Adliye Camii önünde stand kurduk. Dostlarımızı, Gazze Sevdalılarını, zulme boyun eğmeyen herkesi, bir dakika da olsa Sumud Nöbeti için Standımıza bekliyoruz." dedi.

Stand sabah saat 10.00 dan gece 24.00 e kadar açıktır. Ziyaretçi defteri ve imza kampanyası yapılacak.

Değer-Der tüm Bodrum halkını insani değerler adına sürdürülen bu dayanışma kampanyasına hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, tüm dernek, vakıf, birlik, kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere, toplumun her kesimini desteğe çağırdı.







