Bodrum’da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisindeki, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.