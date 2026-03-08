Yeni Şafak
Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı

Kadınlar Günü’nde karısını öldüren şahıs tutuklandı

20:188/03/2026, Pazar
IHA
Gözaltına alınan zanlı A.B. ttuklanarak cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan zanlı A.B. ttuklanarak cezaevine gönderildi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi yayla evleri mevkiinde, gece saatlerinde gerçekleşen bıçaklı kavga sonucunda 42 yaşındaki Sermin Bacak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 51 yaşındaki eşi A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Olay, Çamlıbel Mahallesi yayla evleri mevkiindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna ardından da Fethiye ilçesine gönderildiği ve 9 Mart Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.



Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı A.B.’nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.B. Yatağan Adliyesi’ne sevk edildi. A.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



