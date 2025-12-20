Bodrum'da "Yeniden Sumud" paneli yapıldı

Bodrum İnsani Değerler Derneği tarafından düzenlenen Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği konulu panel, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı konferansta Sumud Filosu aktivistleri Ayçin Kantoğlu, Fethullah Badem ve Mehmet Erşan söz aldı. Panel İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bodrum İnsani Değerler Derneği Başkanı Ahmet Karataş'ın kısa selamlama konuşmasından sonra hazırlanan Gazze filmi gösterildi. Katılımcıların gözyaşları içinde izlediği filmin ardından panele geçildi. Gazze gerçeğini ve Sumud Filosu yolculuğunda yaşananların anlatıldığı panelde, duygulu anlar da yaşandı.