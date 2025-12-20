Yeni Şafak
Bodrum'da "Yeniden Sumud" paneli yapıldı

Panelde yeniden Sumud Filosu’nun yola çıkmasının şart olduğunu vurgulandı.
Panelde yeniden Sumud Filosu’nun yola çıkmasının şart olduğunu vurgulandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarına dünya kamuoyunun dikkatini çekmek üzere yola çıkan Sumud Filosu aktivistleri, Bodrum İnsani Değerler Derneği’nce düzenlenen Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği konulu panelde bir araya geldi. İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken panelistler, yeniden Sumud Filosu’nun yola çıkmasının şart olduğunu vurguladı.

Bodrum İnsani Değerler Derneği tarafından düzenlenen Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği konulu panel, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı konferansta Sumud Filosu aktivistleri Ayçin Kantoğlu, Fethullah Badem ve Mehmet Erşan söz aldı. Panel İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bodrum İnsani Değerler Derneği Başkanı Ahmet Karataş'ın kısa selamlama konuşmasından sonra hazırlanan Gazze filmi gösterildi. Katılımcıların gözyaşları içinde izlediği filmin ardından panele geçildi. Gazze gerçeğini ve Sumud Filosu yolculuğunda yaşananların anlatıldığı panelde, duygulu anlar da yaşandı.

Yeniden yola çıkmak şart

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarının kadın, çocuk ayırt etmeksizin sürdüğüne dikkat çeken panelistler, saldırıların aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek, yeniden Sumud Filosu’nun yola çıkmasının şart olduğunu vurguladı. Yaklaşık 2 saat süren panel, katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.



